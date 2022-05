Martin DANET

Passionné de marketing online, je suis chef de projet web marketing depuis 2009.



Mes domaines de compétence :

- le media planning et le media buying

- l'analyse statistiques des campagnes online (CTR, taux de transformation, CAC, ROI)

- l'optimisation des circuits de génération de leads (email marketing, social ads, landing pages, SEM,...)

- et la gestion de projet web marketing (refonte et création de sites web mobile responsive)

Pour plus d'informations n'hésitez pas à visiter mon site :



