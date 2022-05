Martine DAMEZ

Dans le secteur de la santé ,je pratique autour des Systèmes d'information :

- Direction de projets

- Responsable de comptes

- Animation Régionale

- Marchés publics

- Rédaction de conventions et devis

- Assistance maîtrise d'ouvrage : Schéma directeurs des SI, Cahier des charges, consultation.

- Visites clients et offres de services





Mon entreprise est un Groupement d'Intérêt Public e-SIS 59/62. Je fais partie de d'une équipe ayant en charge le suivi des établissements MCO et SSR (35 environ) et contribue à fidéliser les clients et à proposer de nouveaux services.