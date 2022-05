Martin DANIEL

Daniel MARTIN. Né en 1944 au Puy (43). J'ai habité Nîmes quartier de Courbessac jusqu'à l'age de 22 ans et ensuite la région de Lyon à Givors où je réside depuis 40 ans. Ecologiste convaincu des effets destructeurs et irréversibles provoqués par l’explosion de la bombe Démographique et la société de consommation des pays riches, ainsi que les désastres économiques dus aux choix des politiques Monétaristes qui se sont imposées à l’ensemble des pays industrialisés, mais pas seulement...



- Membre cofondateur des Verts Parti écologiste en 1982 et des Verts en 1984 au Niveau National. Candidat écologiste à de nombreuses élections locales et nationales, ainsi qu’aux élections Européennes de 1984.

- Militant du Mouvement Ecologiste Indépendant (MEI). Responsable Rhône et membre du Conseil National

- Elu local de 1983 à 1989 et de 2001 à 2006, date à laquelle je démissionne du conseil Municipal de Givors (Ville de 20 000 habitants au sud de Lyon) pour ne plus me consacrer qu'à des activités associatives de vie quotidienne locales ( farouche partisan du non cumul des mandats dont la durée ne doit pas excéder 5 ans et pas plus de 2 fois le même mandat au cours d'une vie publique).

- Egalement auteur de nombreux textes et chroniques de presse en rapport avec l’écologie politique, ainsi que des romans fictions dits ‘’politique/société’’. Un style différent toutefois avec : ''DEMONETARISATION et MONNAIES ALTERNATIVES publié par Edilivre, ou encore avec le dernier ouvrage : RECONSTITUTIONNALISER pour une nouvelle république chez Edilivre .

-Retraité SNCF. Auteur, chroniqueur indépendant (A voir également sur Google :Daniel MARTIN écologiste)