Martin DAVID

Diplômée d'un Master professionnel en commerce internaional, j'ai effectuée diverses expériences en France et à l'étranger.



Mon investissement personnel et professionnel dans les différents pays et cultures (Chine, Vietnam, Malaisie) m'ont permis la pratique courante des langues ainsi que d'acquérir une grande capacité d'adaptation et une rapidité d'assimilation.



Après m'être spécialisé dans le commerce avec le continent Asiatique, je complète mon parcours aujourd'hui avec le developpement d'une nouvelle marque destinee aux marchés internationaux.