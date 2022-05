Martin DE PONTCHARRA

Solutions RH, Conseil, Accompagnement, Développement commercial et Recrutement (par Annonce, par Approche directe & Chasse) de profils cadres et experts dans le secteur de l'Industrie Agroalimentaire, Ingéniérie, Naval, Aéro, Méca., etc ... :

-Achat et Matière 1ère,

-Production et Transformation,

-Packaging et Conditionnement,

-Marketing et Communication,

-Distribution et Transport,

-Commerce,

-Support,...



Les fonctions pour lesquelles je peux et je veux vous accompagner:

- Responsable Production, Maintenance, R&D, Méthodes, Qualité,

- Directeur Rh, Site, Opérations, Commercial, Marketing, Communication, finance, administratif

- Etc...



Ma méthode :

- Un contact direct avec décisionnaires et opérationnels

- Une analyse approfondie du contexte , une définition complète du poste et de la stratégie a adopter

- Sourcing, évaluation, sélection, qualification et entretien ,

- Reporting et transmission de dossiers candidats,

- Accompagnement à la prise de décision,

- Validation, accompagnement et suivi d'intégration.



Mes valeurs et mes engagements :

-Disponibilité & Ecoute active,

-Proximité et Réactivité,

-Respect et Transparence,

-Adaptabilité et Persévérance.



N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur vos besoins, vos recherches, vos envies, vos projets, vos problématiques, et vos attentes.

martin.depontcharra@groupeactual.eu



Mes compétences :

Recrutement

Commercial

Négociation

Service client

Espagnol

Connaissances des métiers techniques

Gestion des intérimaires

Approche directe

conseil en recrutement