Martin DEPLAGNE

Investi et dynamique, passionné par l’univers du luxe et ses spécificités, ma carrière a débuté en tant qu’opticien-lunetier au sein d’un point de vente haut-de-gamme. Homme de technique et de terrain de par ma formation, j’ai su comprendre les attentes et besoins du client et ai ainsi décidé d’évoluer vers le marketing stratégique et opérationnel.



Après avoir orienté mes études vers des problématiques internationales, insistant sur le développement de produits et le management de l'univers du luxe, j’officie aujourd'hui pour une marque à l’image forte et à l’aura internationale. Amené à fréquenter professionnellement le monde de l’automobile de sport et de prestige mais également celui de l'horlogerie, je conforte mes connaissances en ces deux milieux qui me sont personnellement chers.



Mon ouverture d’esprit et ma rigueur sont servis par de nombreux voyages à travers le monde et notamment par une résidence prolongée au Canada, qui m’a permis d’acquérir la double nationalité franco-canadienne mais également un anglais courant.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Luxe

Apple iOS

Mode

Horlogerie

Étude de marché

Lunetterie

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Développement produit