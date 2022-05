Martin DESSUREAULT

Jouets verts de nouvelle génération.

SouriaVélo est un produit écologique haut de gamme qui se distingue parmi les jouets verts de nouvelle génération.

Il est en bois franc, chêne rouge du Québec, traité à l’huile de lin doublement bouillie.

La prochaine génération de vélo sera faite de bois franc certifié FSC "Forest Stewardship Council" c.-à-d. de l’industrie éco responsable où la coupe est sélective et qu'il y a reforestation.



Marché du SouriaVélo

Unique de par sa qualité de fabrication, son style, sa résistance, sa longue durée de vie et son prix, le SouriaVélo se détail à plus de 825 $.

Le prix au détail est ajusté à la baisse pour les garderies et les écoles ainsi que pour les centres de réadaptation.



