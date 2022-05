Martin DHOTE

Après avoir étudié l'informatique pendant 2 ans à EPITA, je me suis dirigé vers une formation plus artistique en rejoignant l'Institut de l'Internet et du Multimedia en option Communication Graphique afin de pouvoir développer mes capacités dans le secteur qui me passionne, la création graphique.



J'adore cultiver ma créativité, que ce soit sur internet via des réseaux tels que Behance et Dribble, en visitant des expositions ou encore en voyageant dans de nombreux pays afin de découvrir d'autres cultures.



Étant d'un naturel très sociable, j'adore sortir et rencontrer de nouvelles personnes. Le reste de mon temps libre est consacré en majorité aux séries tv, au Tennis et à la lecture de romans fantastiques.







Mes compétences :

Print

UI/UX

Web design