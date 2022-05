Martin DOLBEAU

Né à Boulogne Billancourt (92), je passe mon enfance à voyager et à découvrir le paysage français et européen, de par le fait que j'ai beaucoup déménagé dû au travail de mon père. Grâce à ces voyages j'ai su m'imprégner des valeurs de certaines régions, et développer une certaine flexibilité. Ces atouts m'ont permis d'obtenir un baccalauréat en économie à Aix-en-provence, et d'intégrer en 2006 l'ISEG Lyon et Sup. Durant mon parcours étudiant j'ai eu l'occasion de corriger mes lacunes et d'acquérir de nouvelles valeurs qui font de moi aujourd'hui un entrepreneur. Ayant toujours eu une attirance pour l'international du fait de mes nombreux voyages et ma culture familiale, j'ai dès mes premières années d'étude orienté mon expérience de stage dans cette optique en les effectuant notamment en Espagne ( Madrid et Murica ). Ces stages m'ont conforté dans mes choix professionnels, et ont été décisifs dans mes choix actuels. Grâce à ces expériences j'ai su que ma volonté était de me lancer dans l'aventure de la création d'entreprise.



En 2008 j 'ai eu l'occasion de partir à SAN DIEGO (CA) pour une année afin de consolider mon anglais et d'apprendre la culture américaine. Ce dernier voyage fut d'une part la révélation de mes années étudiantes car il m 'a permis de trouver ma voie et mon projet. Et d'autre part de consolider mes ambitions et la création d'entreprise. A mon retour j'ai donc créé original cup.

Voici une petite phrase d'Oscar Wilde qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui : "Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles"



Mes compétences :

Entrepreneur

Flexible

Sociable

Team Spirit