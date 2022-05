Martin DOOH BILL

Mon cursus scolaire ne collerait vraiment pas avec mon parcours professionnel,après un Baccalaureat electrotechnique ,une année en droit et par la suite ,Un bts informatique de gestion.

Professionellement ,j'ai étè plutôt attiré par les metiers de vente ,de communication , de Marketing et de conseils



1999: télèphoniste pour de prises de rdvs (assurance)INFOCOSEILS.sarl Lausanne



2001-2004: Responsable du Télèmarketing INFOconseils.sarl

motivation,formation et évaluation des telephonistes

*sur la prise de rendez-vous

*sur les grandes lignes des assurances sociales notamment sur l'assurance maladie



depuis 2004 conseiller en assurance en tant qu'indépendant



Formation des conseillers en assurance

HORISONTEL MARKRTING Lausanne

parallèlemnt je travaille aux services Abonnement

RINGIER ROMANDIE dep7

depuis 2010 consultant au departement juridique et sinistre aupres des societes communica sarl et globalis partner sarl



Mes compétences :

Assurances

Export

Import

Marketing

ventes

Ventes export