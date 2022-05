Martin DUBOIS IMMOBILIER CANADA

Jouissant d’une solide réputation et d’un taux de satisfaction de près de 90% après transaction*, leader d’une équipe entièrement dédié à une clientèle aux attentes supérieures recherchant efficacité & performance lors de l’achat ou de la vente de leur propriété résidentielle, multilogement ou commerciale dans la grande région de Montréal, ainsi que la rive-sud incluant la collaboration de partenaires partout au Québec.





Service clef en main, exclusif, de haute qualité

Visibilité supérieure

Plan de mise en marché exclusif et éprouvé

Vaste réseau d’acheteurs et de vendeurs partout au Québec

Accès à un très large éventail de propriétés dans toute la province

Connaissances approfondies des différents type de marchés

Assurances responsabilités, fond d’indemnité, assurance supplémentaire pendant et après la transaction pour : délais, désistement, mortalité, conseils juridiques (notamment sur les vices cachés), programme fiscal exclusif pour travailleurs autonomes et beaucoup plus….**



* Dernières statistiques: janvier 2015

** Assurance supplémentaire gracieusement offerte à notre clientèle. La transaction doit se qualifier

auprès de la compagnie d’assurance émettrice. Uniquement offerte aux particuliers.