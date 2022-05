Martin DUTREIL

Je suis Directeur commercial d'AEROW, Directeur général d'AEROW Decision et Responsable commercial du Pôle d'expertise SharePoint.



Je développe depuis 2001 des relations de longues durées avec des clients exigeants.

Mon équipe transforme vos organisations pour les rendre plus efficace grâce aux documents, aux process digitaux et aux outils de business intelligence.



Je dirige la relation commerciale avec Microsoft.



Un projet ? Contactez moi : dutreil@aerow.fr



Mes compétences :

Commerce

Management

Ecoute client

Appels d'offres

Recrutement

Sharepoint

Ecm

Conseil

Microsoft Business Intelligence

Intégration

SSAS

SSRS

Business Objects

SAP Business Information Warehouse