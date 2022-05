Martin EKODO

J'ai rejoint le monde du conseil notamment sur des projets d'AMOA pour divers organismes de protections sociales (ACOSS, Pôle Emploi, RSI, GIP - MDS, CNAM TS...) et collectivités (Ville de Paris).



Depuis lors, j'ai acquis diverses compétences fonctionnelles/projet :

• Assistance à maîtrise d’ouvrage (Etude d’opportunité & de faisabilité ; élaboration de cahier des charges et suivi des spécifications ; Etude de cadrage ; Aide au choix ; Méthodologie projet)

• Pilotage de projet,

• Ré-ingénierie/optimisation et modélisation de processus métier et cible,

• Analyse stratégique et fonctionnelle

• Reporting et suivi des risques,

• Gestion des espaces documentaires (SharePoint, Microsoft)



Secteurs d’activités

• Organismes de Protection Sociale

• Collectivités territoriales et Parapublic

• Ministères et administration centrale



Certification : Green Belt Six Sigma (2014)



Mes compétences :

Six Sigma Green Belt

Gestion de projet

Finances publiques

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Système d'information

Conseil en organisation

Cahier des charges

Spécifications fonctionnelles

Pilotage