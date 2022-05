Martin EKUE

Titulaire d'un diplôme de Master 2 en Logistique de production industrielle avec 9 années d'expériences dans différents domaines, je voudrais mettre mes expériences et mon savoir faire à la disposition d'un groupe industriel confronté à différentes problématiques liées au pilotage du flux logistique global. Pour réussir cette mission plusieurs axes d'améliorations seront exploités: il s'agit de la construction du plan de production avec plusieurs contraintes (taux de services clients, paramétrage du système informatique, collaboration avec les différents acteurs du flux, les Bonnes Pratiques de Distribution (BPD), les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), le respect des règles d’Hygiène Sécurité Environnement (HSE), l’amélioration continue ...etc.).Je suis donc immédiatement disponible pour mettre à votre disposition mes qualités de flexibilité et d'adaptabilité à un nouvel environnement de travail. Le pragmatisme et la culture du résultat me permettront de relever ce défi en équipe.



Mes compétences :

FLUX LOGISTIQUES

Gestion des Risques

Goût des challenges

Logistique

Ordonnancement

Pilotage

Pilotage de flux

Planification

Planification de production

Production

Réduction des coûts

Services Clients

Gestion de la production

Aéronautique

Management

Amélioration continue