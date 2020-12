Martin LECOURT

10 ans d'expériences auprès d'entreprises industrielles internationales dans différents secteurs d'activité (aéronautique, automobile, télécom, pharmaceutique, conseil).



J'ai participé aux développements et déploiements de programmes complexes en ingénierie et processus industriels, au sein d'équipes multifonctionnelles et transnationales.



Attiré par l'innovation, les nouvelles technologies, et ayant une âme d'entrepreneur, j'ai développé des compétences notamment dans les domaines suivants : gestion de projets et programmes, management d'équipes multifonctionnelles, transformation digitale, pilotage de centre de profit, gestion des relations clients, marketing et communication.



Mes compétences :

- Management de Projets et Programmes.

- Business Management.

- Développement commercial.

- Négociation.

- Recrutement.

- Gestion de la relation client.

- Gestion des fournisseurs.

- Transformation Digitale.

- Marketing & Communication.