Martine ABBADIE DALEMONT

J'ai exercé des fonctions de formatrice, responsable de formation, puis de directrice d'organismes. Je me suis imprégnée de la culture de différents secteurs professionnels : TPE et entreprises artisanales, politique de la ville, culture et spectacle vivant, services de proximité, sanitaire et social, collectivités territoriales, habitat et développement durable des territoires.



Formée à la gestion et à l'administration des entreprises (DUT GEA finances et comptabilité, Licence AES ), je suis titulaire d'un Master professionnel en sciences humaines et de l'éducation, parcours accompagnement, évaluation, coaching. Spécialiste des relations humaines professionnelles, je développe une approche de l'évaluation et de l'accompagnement privilégiant le facteur humain, sans perdre de vue les contraintes économiques, sociales, institutionnelles des organisations et entreprises.



Mes compétences :

Développement durable

Accompagnement

Formation

Economie sociale et solidaire

Management d'équipe

Tuteur/Jury

Senior management

Motivation d'équipe

Management

Illettrisme des adultes