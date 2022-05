Martine ABROUS

Docteur en sociologie, j'ai réalisé des travaux sur le R.M.I. et le RSA . Cadre auprès des collectivités locales, ou services de l'Etat, associations j'ai conduit des diagnostics, élaboré des propositions dans les domaines de l'hébergement, de l'accompagnement social des publics en difficultés.

Je suis auteur d'un ouvrage chez l'Harmattan sur le public R.M.I. et je prépare un nouveau livre sur une réforme radicale de l'accompagnement social .

Je travaille également à la création d'une association dans le champ de l'économie sociale et solidaire

Je suis formatrice dans divers établissements...