Lauriane DAHAN

Titulaire d'un diplôme en langues étrangères appliquées et en droit, je me suis ensuite formée à la gestion d'entreprise (formation qualifiante de 18 mois), la gestion de projet et la démarche qualité. J'ai parfait mon anglais lors de deux longs séjours d'un an chacun aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Mes fonctions m'ont amenée à assurer le grand nombre de tâches qu'englobe la gestion d'entreprise : administratif, gestion, comptabilité, analyse financière, ressources humaines, veille juridique, projets, stratégie commerciale et de communication.



Mes compétences :

Accompagnement

Aide au pilotage

Audit

Audit financier

Benchmarking

budgets

Conseil

Conseil et accompagnement

Démarche projet

Elaboration des budgets

Finance

Finance d'entreprise

mutualisation

Pilotage

Planification