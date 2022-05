Martine ALBERGHI

Psychanalyste

Membre de la Fédération Freudienne De Psychanalyse (F.F.D.P.)

Adolescents, Adultes, Couples.

site du cabinet de consultation : http://www.psy-pau.fr



Directrice de l'Institut freudien de psychanalyse de Pau -IFPP

site de l'Institut : http://www.institut-psychanalyse-pau.fr



Les Instituts Freudiens de Psychanalyse sont des centres de formation destinés à tous ceux qui veulent développer leurs connaissances en sciences humaines ou s’engager dans un cursus psychanalytique.



Tous les Instituts Freudiens sont agréés par la Fédération Freudienne de Psychanalyse qui supervise et garantit la qualité de l’enseignement et veille au respect du code de déontologie.



Ils se consacrent à l’enseignement et la diffusion de la psychanalyse, de l’initiation au perfectionnement, de l’enrichissement personnel au projet professionnel.



Mes compétences :

Psychanalyste

Sexotherapeute

Didacticienne

Formatrice à l'IFPP