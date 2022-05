Martine ALBOUY

Une formation en psychologie clinique (master 1), un diplôme de médiatrice familiale (formée aux pratiques narratives), j'interviens dans plusieurs formations :

- Enseignante en formation de médiateurs familiaux, animateurs, directeurs centres sociaux, infirmiers, assistantes maternelles, assistants sociaux, éduacteurs de jeunes enfants, ...

- Enseignante en Université, Lyon 2 , master 2 Droit option médiation, D.U. Médiation

- Formation des personnes accueillantes dans les structures sociales

- Formations sur le champ de la Famille (évolution des familles, nouvelles formes de familles, la parentalité, l'homoparentalité, la médiation familiale, les grands parents, les parents-solo etc etc ....)

- Intervenante: ESSSE, IRTESS, CROIX ROUGE, IFSI, IFPA, MSA, CAF, APGL, MDS, Lycées et collèges régionaux (Ain)



Médiatrice familiale, j'accompagne les personnes dans le soutien à la parentalité, dans l'aide à la prise de décision (si séparation envisagée), dans l'accompagnement lors d'une séparation-divorce, et toute rupture de communication dans la famille; sur Villefranche sur Saône, l'ouest du beaujolais, Lyon et dans l'Ain.



Formatrice et médiatrice familiale ,spécialiste de la famille, j'interviens dans les formations des travailleurs sociaux, personnels soignants , et toutes professions en relation avec les familles.



Après 10 ans d 'expérience en centre de formation et d'insertion, j'accompagne les personnes dans leur projet professionnel.



Mes compétences :

Pédagogie

Communication

Formation professionnelle