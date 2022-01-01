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Martine AMBASSA-KIKI NEE MAKOUNTE

YAOUNDE

En résumé

APRES 30 DANS LA FISCALITE,JE REALISE UNE RECONVERSION TOTALE DANS LE DOMAINE DU MARKETING DE RESEAUX ( M.L.M ).
DISTRIBUTIRICE INTERNATIONALE DES PRODUITS NATURELS DE SANTE, DE LA COMPAGNIE SINO-AMERICAINE GREEN WORLD L'EXCELLENTE REPUTATION DES PRODUITS, ET LA MAITRISE QUASI PARFAITE DE LEUR MARKETING M'ONT FAIT GAGNER UN VOYAGE EN CHINE .
UN CERTIFICAT DE PARTICIPATION A DES SEMINAIRES ET CONFERENCES A BEIJIN EN OCTOBRE 2012 L'A.TTESTE PAR AILLEURS.
EN CE MOMENT, JE SUIS ENTIEREMENT ABSORBEE PAR UN NOUVEAU PRODUIT QUI VIENT REVOLUTIONNER LE MONDE DE LA SANTE PAR LES PRODUITS NATURELS;
IL S'AGIT DE TREVO , PRODUIT UNIQUE PRODUIT PAR LA SOCIETE TREVO LLC
TREVO EST UN SAVANT MELANGE DES 174 MEILLEURS INGREDIENTS SELECTIONNES A TRAVERS LE MONDE ENTIER, AVEC UN TAUX DE PLUS DE 400000 SCORE ANTI-OXYDANTS .
IL REGENERE, RENOUVELLE ET REVITALISE TOUT LES ORGANES DU CORPS HUMAIN. EN SOMME TREVO EST UNE MERVEILLE POUR NOTRE BIEN-ETRE PHYSIQUE
SUR LE PLAN FINANCIER, SON PLAN DE REMUNERATION EST UNIQUE AU MONDE, AVEC UNE MATRICE UNILINEAIRE...
POUR MIEUX VOUS EDIFIER, CONSULTER :Array

DÉSORMAIS, JE FAIS PARTIE DE L' ÉQUIPE FORMATRICE DES COACH VIE ET SANTÉ DE TREVO-YAOUNDÉ

Mes compétences :
MARKETING DE RESEAUX

Entreprises

  • DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS- MINFI - INPECTEUR VERIFICATEUR -RECEVEUR DES IMPÔTS

    1981 - maintenant GESTION DU FICHIER DES CONTRIBUABLES-EMMISSIONS ET RECOUVREMENTS DES IMPÔTS-SUIVI ET CONTRÔLES DES CONTRIBUABLES.MISSIONS SPECIALES DE RECOUVREMENTS DANS LE CADRE DE L'INITIATIVE PPTE.

Formations

  • Universite De Yaounde 2 (Yaoundé)

    Yaoundé 1993 - 1997 LICENCE

Réseau