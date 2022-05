Martine AMBASSA-KIKI NEE MAKOUNTE

APRES 30 DANS LA FISCALITE,JE REALISE UNE RECONVERSION TOTALE DANS LE DOMAINE DU MARKETING DE RESEAUX ( M.L.M ).

DISTRIBUTIRICE INTERNATIONALE DES PRODUITS NATURELS DE SANTE, DE LA COMPAGNIE SINO-AMERICAINE GREEN WORLD L'EXCELLENTE REPUTATION DES PRODUITS, ET LA MAITRISE QUASI PARFAITE DE LEUR MARKETING M'ONT FAIT GAGNER UN VOYAGE EN CHINE .

UN CERTIFICAT DE PARTICIPATION A DES SEMINAIRES ET CONFERENCES A BEIJIN EN OCTOBRE 2012 L'A.TTESTE PAR AILLEURS.

EN CE MOMENT, JE SUIS ENTIEREMENT ABSORBEE PAR UN NOUVEAU PRODUIT QUI VIENT REVOLUTIONNER LE MONDE DE LA SANTE PAR LES PRODUITS NATURELS;

IL S'AGIT DE TREVO , PRODUIT UNIQUE PRODUIT PAR LA SOCIETE TREVO LLC

TREVO EST UN SAVANT MELANGE DES 174 MEILLEURS INGREDIENTS SELECTIONNES A TRAVERS LE MONDE ENTIER, AVEC UN TAUX DE PLUS DE 400000 SCORE ANTI-OXYDANTS .

IL REGENERE, RENOUVELLE ET REVITALISE TOUT LES ORGANES DU CORPS HUMAIN. EN SOMME TREVO EST UNE MERVEILLE POUR NOTRE BIEN-ETRE PHYSIQUE

SUR LE PLAN FINANCIER, SON PLAN DE REMUNERATION EST UNIQUE AU MONDE, AVEC UNE MATRICE UNILINEAIRE...

POUR MIEUX VOUS EDIFIER, CONSULTER :



DÉSORMAIS, JE FAIS PARTIE DE L' ÉQUIPE FORMATRICE DES COACH VIE ET SANTÉ DE TREVO-YAOUNDÉ



Mes compétences :

MARKETING DE RESEAUX