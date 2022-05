Martine ANDRIEUX

Suite à l'obtention de mon diplôme d'assistante secrétaire médico-sociale en mai 2017, j'ai assuré pendant 4 mois un remplacement au CHRU de Lille où j'ai effectué l'accueil physique et téléphonique, la prise de rendez-vous et la saisie des comptes-rendus.



Riches en compétences que j'ai pu acquérir et développer lors de mes nombreuses expériences dans différentes structures et entreprises, je suis en mesure de répondre rapidement et efficacement aux missions que l'on me confie aussi bien en tant qu'assistante secrétaire médico-sociale, agent d'accueil, ou chargée de courriers.



Dynamique, organisée et possédant un excellent relationnel, je reste à l'écoute de mes interlocuteurs, à leur bien être et à leur satisfaction. Je possède une grande polyvalence et je sais faire face aux difficultés qui se présentent. C'est donc avec plaisir que je mettrais à profit mon savoir faire et mon savoir être. Je suis souriante, volontaire et motivée pour un nouveau départ professionnel. J'étudie toutes propositions.



Sans attache dans le Nord, je suis libre de tout engagement et mobile à l'échelon national.



Mes compétences :

Microsoft Excel - Word et PowerPoint

Internet et Outlook

Ciel Compta et Imuse (logiciel métier de scolarité