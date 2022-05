Martine ANGELINI

Je suis actuellement en poste chez KAWNEER, depuis 1987

A cette date j'ai été recrutée au département Stock

en qualité d'Aide Gestionnaire de Stock

En 1989 la tendance du marché a changé et j'ai été a l'origine de la création et de la mise en ploace d'un nouveau poste "Gestion des Commandes Spéciales"

En 2007 la croissance de notre Société a fait que nous avons dû délocaliser notre activité sur un autre Site.

En 2008 on m'a confié la Responsabilité du Service

sur ce site, avec l'encadrement de trois collaborateurs,et la mise en place de nouveaux fournisseurs sur le marché Espagnol ainsi qu'une formation de nos process sur notre nouveau site d'Espagne.



Formation Scolaire :

Baccalauréat plus 2





Formations Internes Société :

Management : Acting Développement NIMES

Bilan de Compétences : FR Consultant Pôles solutions

Espagnol : EASY LANGUES

Gestion des stocks : ASFO 34 MONTPELLIER



Mes compétences :

Approvisionnement

Management

Logistique

Planification

Amélioration continue

Achats