Martine ARIENTE

CONSULTANTE - TH CONSEIL (Accompagnement des Organisations sur leur politique d’emploi des Personnes Handicapées) - Lyon



Etudes et diagnostics conseil préalables à la mise en place d’une politique handicap, et accompagnement des entreprises (Secteur privé - entreprises de 500 à 5000 salariés, et fonction publique hospitalière) :



- Audit de la structure (culture, environnement, organisation, process RH et achats….)

- Préconisations, et élaboration d’un plan d’actions opérationnel

- Rédaction de rapports de synthèse et élaboration de supports de présentation

- Accompagnement à la mise en œuvre opérationnelle du plan d’actions

- Animation de groupes de travail / Formation



CONSULTANTE - JLO CONSEIL – (Accompagnement des entreprises dans leur politique d’Emploi de Travailleurs Handicapés)



- Diagnostic conseil et accompagnement des entreprises sur l’élaboration et la mise en oeuvre de leur politique d’Emploi des Travailleurs handicapés(Intervention dans plus de 100 PME/PMI)

- Animation d’actions de sensibilisation/formation au handicap

Coaching

– Accompagnement individuel





CHEF DE PROJET - RESPONSABLE DE CENTRE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (Jusqu’à 600 candidats, 10 consultantes)- ADECCO - Projet UNEDIC- Direction Services de l’Emploi (2 ans)



Gestion d’un Centre dédié à l’accompagnement de Demandeurs d’Emploi (dans le cadre de la conduite d’un projet expérimental confié par l’UNEDIC à des Opérateurs privés, puis dans le cadre de la généralisation de l’opération) :



- Animation de l’équipe

- Développement et mise en œuvre des méthodes, procédures et outils

- Reporting auprès de la Direction du Projet

- Accompagnement de candidats

- Animation d’ateliers

- Gestion des relations ANPE/ASSEDIC au plan local et animation des comités de pilotage



CONSULTANTE EN RECRUTEMENT - ALTEDIA LYON ( 6 ans)



Recherche et gestion de missions de recrutement de Cadres, toutes fonctions et tous secteurs d’activité :



- Analyse des besoins du client

- Rédaction des propositions et des définitions de fonction

- Conduite des missions par approche directe ou par annonce

- Entretiens candidats et rédaction des dossiers de présentation

- Suivi de l’intégration des candidats

- Gestion de la relation client



Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Conseil

Gestion de projet

Organisation

Process

Process RH

Recrutement