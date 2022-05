Martine AULAS

Ingénieur CESI. Economiste de la construction

Expert judiciaire



Mon activité : FORMATION-CONSEIL-AUDIT- EXPERTISE



MAITRISE D'OUVRAGE et GESTION IMMOBLIERE

J'assiste les Maîtres d’Ouvrage publics ou privés dans leurs activités liées aux opérations de construction et d’entretien du patrimoine immobilier.



ENTREPRISES du BTP

J'interviens en formation et conseil auprès des entreprises qui souhaitent augmenter leur taux de réussite aux appels d'offre et améliorer leur gestion contractuelle des marchés.





Vous manquez de temps, de ressources, vos projets n'avancent pas assez vite, parlons en !



Il suffit parfois d'un regard extérieur et d'un petit coup de pouce pour identifier les points de blocage, définir une stratégie et un plan d'action afin de redynamiser les acteurs et obtenir les résultats attendus.

Ma spécificité dans ces approches est la prise en compte prioritaire des individus et des structures.



FORMATION

Parce que rien ne se fait sans les personnes, femmes et hommes qui travaillent au quotidien à l'atteinte des objectifs, j'ai développé une offre de formation visant globalement à donner aux acteurs d'un projet les clés pour travailler efficacement et sereinement dans un environnement toujours plus complexe et en perpétuelle mutation.



Mes compétences :

Construction

 Réhabilitation

Énergies renouvelables,

 Management d’équipe, management de ressources.

Achats de travaux, services, prestations intellect

 Economies d’énergie,

 Formation

 Maintenance immobilière

formateur AIPR

achats marchés publics