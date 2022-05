Martine BARBIN (BARRE)

Après avoir créé et géré pendant 11ans une SSII sur Orléans je me retrouve licenciée économiquement et donc en recherche d'emploi active.

Je recherche un poste à responsabilité de préférence, que ce soit une responsabilité commerciale et/ou administrative comme la gestion d'une agence. Mes recherches portent sur la région centre et sur le sud-ouest (Pyrénées atlantiques et Landes) et je suis intéressée par tout types de postes : CDD, CDI, Intérim, Temps partiel, Missions ponctuelles, ....

Je suis motivée, mobile et j'ai envie de m'investir totalement dans un nouveau poste. J'aime relever les challenges et je suis prête à changer de secteur d'activité, mes compétences sont transverses et peuvent s'appliquer à des domaines d'activité différents.

Mes compétences couvrent plusieurs domaines:

- gestion administrative (facturation, gestion fournisseurs et sous-traitants, relation avec un cabinet comptable, élaboration et gestion des budgets)

- gestion commerciale (prospection, suivi clients, stratégie commerciale, renforcement des réseaux professionnels)

- gestion des ressources humaines (recrutement, entretiens annuels, politique salariale)



