Martine BARRIER

Diplômée des Beaux-Arts de Bordeaux et d'Orléans, j'ai ensuite poursuivi mon parcours professionnel en travaillant dans divers domaines : architecture, multimédia, santé, automobile, emailing-faxmailing, sérigraphie. Les différents postes que j'ai occupés avaient comme point commun la créativité au service de professionnel qui ne possédaient pas mon savoir-faire. Ainsi, j'étais dans un processus de complémentarité au service de mes employeurs.

Aujourd'hui, j'ai créé ma propre entreprise Be.SMart-graphisme (SPRL) en wallonie dans le Hainaut (Belgique) avec pour objectif la liberté d'entreprendre ma création au service de mes clients dans un but de conseil en communication.

Be.SMart-graphisme est une société à l'écoute de ses clients et qui crée le "sur-mesure" du graphisme.En vous adressant à nous vous choisissez votre partenaire pour une communication à votre image.

Mes compétences :

Communication

Créativité

Graphisme

Polyglotte