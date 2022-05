Martine BARTHELEMY-TYTGAT

Officier de l'armée de terre et responsable en ressources humaines (recrutement, gestion des carrières, etc..) pendant 31 ans et demi de bons et loyaux services,j'ai quitté l'active avec le 3ème échelon de commandant en septembre 2005. Depuis je continue à servir l'institution en faisant des "périodes de réserve" à l'Etablissement du Génie de LYON toujours dans le domaine RH.



Mes compétences :

Gestion des carrières

Management

Management d'équipes

Réactivité

Recrutement