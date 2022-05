Martine BASCOU

Ingénieur en Management Industriel et titulaire du Mastère MII d'HEC en Achats, je compte quinze ans d’expérience des fonctions achats et de logistique dans divers secteurs matures comme l’automobile, le papier, le bâtiment, la chimie.

J’ai acquis une expertise :

• Des négociations d’achats de matières premières, de biens et de moyens de production, de services, de logistique en national et à l’international, de mise en place de contrats et de gestion des stocks dans le poste de Directeur des Achats,

• de définition et de mise en place de stratégie d’achats en Europe (sourcing, appels d’offre, négociations internationales, mise en place de contrats) au sein d’International Paper leader mondial de production du papier de bureau.

• D’élaboration d’outils de suivi des fournisseurs en termes de délai, qualité et coûts notamment au travers de mise en place de systèmes informatiques sur SAP et AS400.

• De management d’équipes en direct et en transverse : techniques (bureau d’études moteur de Renault et Mecaplast – 12 personnes), commerciales (16 assistantes au sein d’Efisol), projets (8 projets menés de front chez Mecaplast), logistique (5 équipes de logisticiens et d’acheteurs à l’étranger gérées à distance au sein d’International Paper),

• De Leader : j’ai coordonné toute la logistique de transport en Europe pour des usines européennes au sein d’International Paper.

J’ai également une expérience significative dans l’industrie automobile au sein de services techniques - Chef de Projets - où j’ai notamment mis en place la norme qualité ISO 9000.

Ayant une grande capacité d’adaptation, autonome et pragmatique, je suis très intéressée par des missions opérationnelles alliant négociations et management.



Mes compétences :

Achats

Automobile

Industrie automobile

Logistique