Martine BECHET

Envie de nouveauté et d'évolution dans ma carrière professionnelle, je suis à la recherche d'un poste qui allie autonomie, et responsabilité.

j'aimerais désormais m'investir au sein d'une entreprise et participer au développement et la mise en œuvre de projets infirmier, d'actions, de prévention et d'éducation.

Convaincu que la mission d'infirmière d'entreprise est à la fois en phase avec mes compétences et ma nature. Diplômée depuis maintenant 27ans , j'ai su acquérir de l'expérience dans différents services et spécialités .

A chaque fois j'ai su m'adapter et créer une ambiance sereine pour un travail de qualité .

Je suis très investi par les valeurs qui m'animent . Mes mots clés.: respect, soutien, accompagnement, esprit d'équipe.

Si mon profil retient votre attention, je suis à votre disposition pour tout renseignement qu'il vous conviendrait d'obtenir ou pour vous convaincre de vive voix de ma motivation.



Mes compétences :

Soins infirmiers

Hypnose thérapeutique

Sophrologie

formée aux soins d'urgence niveau II