Martine BEGHIN

Comptable unique dans le secteur automobile pendant plus de 30 ans .J ai entrepris suite à un licenciement économique une formation diplômante au titre de gestionnaire de paie et administration du personnel Niveau III (j'ai effectué mes stages dans une société multi-conventions ou je faisais les paies et les charges.Société qui m'a prise en CDD pour la N4DS) je. suis gestionnaire de paie depuis 4 ans et travaille dans le domaine de la grande distribution.



Mes compétences :

Droit du travail

Traitement de la paie

RELATIONNEL