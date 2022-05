Martine BELARD (PAILHES)

Titulaire du DEAS : (Diplome d'Etat d'Aide Soignante)depuis 2007,



- J'ai commencé en 2005 en faisant "Fonction" d'AS en HEPAD en Aveyron(12)et en Lozere (48);



J'ai tres vite souhaité acquérir les connaissances fondamentales liés à l'exercice de la proféssion, et je me suis remis aux études...à l'IFSI/IFSA de Millau(12)... et fraichement diplômé;



J'ai occupée un poste en HEPAD à Muret(31), en suite en HEPAD en "Unité de Soins Alzheimer" à Toulouse(31)

j'intègre le 02/Mars/2009: la "Clinique de Verdaich"

à Gaillac -Toulza (31)en CDD et depuis octobre 2010 en CDI