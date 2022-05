Martine BELFODIL

Mon attirance depuis l'enfance par le dessin m'a donné peu à peu l'envie d'explorer tous ces merveilleux mélanges de couleurs. Mes premiers pas vers la peinture abstraite ont été guidés par l'esprit du dessin et le goût du mouvement. Ces huit dernières années, peindre est devenu pour moi une véritable passion. J’aime laisser libre cours à mon imagination en pouvant passer d’une technique à une autre. Le plaisir d'être devant une toile blanche, de commencer à improviser en apposant de la couleur avec des gestes spontanés, sont d'agréables moments d'émotions devant mon chevalet.

C’est dans une démarche de l’abstraction lyrique que je puise toute mon énergie lorsque je peins. Mes émotions de l’instants viennent s’apposer sur la toile par des gestes spontanés. Les mélanges dans le choix des couleurs ont leur importance, j’aime travailler les couleurs vives qui sculptent la toile, puis passer à des couleurs plus foncés pour donner de la profondeur. La particularité de ma technique consiste en une superposition des couleurs afin de créer de la transparence. Une partie du travail est également faite au couteau permettant de donner de l’épaisseur au motif ou faire des contours avec du relief pour faire ressortir les détails et la lumière des teintes. L’avantage de la peinture abstraite est que l’on peut tout se permettre, sans retenu, une totale liberté.

Exposer ses oeuvres est important pour un artiste. Le plaisir de pouvoir partager sa passion, avoir un échange avec d’autres personnes sur l’appréciation de ses peintures est gratifiant. J’ai eu cette chance au cours de mes diverses expositions personnelles et collectives de tableaux contemporains.



Mes compétences :

