Martine BENMOUSSA

Je travaille dans l'administration depuis plus de 18 ans je suis toujours enthousiaste et je crois toujours à ce que je fais (je le fais avec convictions et avec dynamisme). Il est vrai que j'ai toujours occupé des postes à responsabilités. J'aime servir l'état et servir le service public.

Je suis polyvalente et j'aime travaillé seul ou en équipe j'ai l'esprit d'entraide et de motiver les personnes en général.



Mes compétences :

Adaptabilité

consciencieuse

Perfectionniste

polyvalente

Rigueur