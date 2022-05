Martine BENOIST

Chargée d'affaires pour ARAMYS, cette société experte en informatique dispose de véritables expertises axées autour :

• des services d’entreprise dans le domaine de l’infrastructure technique, du poste de travail au serveur, en passant par le réseau et jusqu’à la communication unifiée (Microsoft Lync Server 2013).

• Virtualisation (certifié sur les technologies VMware vSphere, Microsoft Hyper-V et Citrix XenServer) et stockage (IBM, Netapp, Dell et Hp)

• Messagerie et travail collaboratif (plates-formes Microsoft Exchange server et SharePoint)

• Identité et Sécurité (certifié Microsoft Forefront)

• Traçabilité et mobilité

• Support et Infogérance

• Applications Web

• Cloud privé et SAAS







Mes compétences :

Collaboration sociale

Messaging

Commercial

Groupware

Messagerie instantanée

RSE

Réseaux sociaux professionnels

Travail collaboratif

IBM

Réseaux sociaux et communautaires

Accompagnement du changement

Vodeclic

Crossware

Microsoft

Vente

Développement commercial

Management

Bienveillant

Jive Software

Négociation