Martine BERARD

Bonjour, bienvenue sur mon profil !



Mon fil conducteur: le developpement personnel , l'accompagnement de l'autre vers la connaissance de soi , de ses potentiels et de ses champs du possible, le tout dans un principe de réalité .



Ainsi j'accompagne des professionnels dans la naissance ou la conduite de leur projet, leur repositionnement et leur reclassement, en interne ou dans de nouvelles entreprises, de nouvelles organisations du travail .



Mes missions s'articulent autour de différents prestations afin de partager, mettre en mouvement , guider, conseiller, informer, orienter, des personnes dans des phases de transition de carrière,

L'écoute, la maïeutique, la mise en relation, sont autant d'attitudes qui me permettent de les aider à atteindre voire dépasser leurs objectifs



Consultante, animatrice,formatrice, enseignante,manager, décideur, je jongle avec des compétences variées où l'humain est au coeur de mes motivations .





"la vie professionnelle est faite de creux et de bosses , il faut slalomer pour que cela devienne un parcours riche et rempli d'histoires de vie". et ça c'est passionnant!



Mes compétences :

ERP

Gestion de carrière