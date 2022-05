Martine BERGAY

Je suis entrée dans le monde professionnel equestre en autodidacte ,sans formatage, aprés qu'un cheval soit venu me chercher sur les bancs de la fac de medecine.

Quelques mois aprés je creais et dirigeais le premier poney club des Landes.Puis je suis partie me former auprés de chevaux de tous horizons:chevaux de dressage ,de course (galop) de spectacle(beaucoup),d'elevage,de sport et surtout auprés des humains qui les entourent...

j'ai eu la chance de participer à des etudes scientifiques sur la locomotion du cheval (recherche et fonds privés).

En suivant les chevaux j'ai trouvé des humains ,et en observant les humains avec les chevaux ,j'ai trouvé ma competence!



Mes compétences :

Développement personnel

Élevage

équitation