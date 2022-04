Aurelia PICQ

Après une formation tournée autour du marketing et la promotion internationale, plusieurs expériences à l'étranger, je me suis orientée spontanément vers le secteur du tourisme et des loisirs.



Au sein d'équipes dynamiques, j'ai découvert les enjeux d'un secteur hautement concurrentiel. Grâce à des missions à des postes variés, j'ai pu 'faire mes armes' et tester ma polyvalence en France et hors de nos frontières.



En 2008, j'ai fait le choix de m'expatrier en Australie pour à nouveau enrichir mon expérience. J'y ai découvert le webmarketing et l'évènementiel "haut de gamme" et mener des partenariats avec les plus grandes marques françaises): Lancôme, Lido, Chanel, Hermès, Yves-Saint-Laurent,Tour Eiffel...



A mon retour, j'ose opter pour un secteur qui me passionne depuis toujours, celui du monde équestre. Je fais ainsi se rejoindre mon goût pour la communication, l'évènementiel et l'équitation sous toutes ses formes. Mes expériences me conduisent à créer l'Agence StudioCheval qui s'est imposée comme étant bien plus qu'une agence de communication classique : un partenaire spécialiste de l'équestre dans toute sa variété : production d'événements, communication, relations presse, multimédia... pour parler cheval en connaissance de cause.



Aujourd'hui Responsable de la Communication à Royatonic Bains et Spa, j'ai souhaité intégrer une équipe dynamique autour de projets de développement attrayants, dans un domaine qui rejoint à nouveau celui du Tourisme, des loisirs et du travail terrain en relation avec le client... au coeur de toute action !



Mes compétences :

Communication

Promotion

Marketing

Rédaction

Web

Langues

Spectacle

Équitation

Création

Photographie