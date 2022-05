Patrice CHAUVEAU*

Bonjour,



J'ai un savoir-faire et un savoir-être de 35 ans de direction d'établissement de l’Économie s-Sociale et Solidaire. Je suis titulaire, d'un DEFA, d'un Certificat de capacité en gestion / direction d'établissement de l'Education Populaire et de l'Action Sociale (Centre Social, MJC, Entreprise d'Insertion par l'économique et le logement...) ainsi qu'une Licence Professionnelle "Sciences Humaines et Sociales".



Mon parcours professionnel en quelques lignes



Trente cinq ans d’entrepreneuriat dans le secteur de l'Économie Sociale et Solidaire dont :



• 8 ans dans le secteur coopératif (SCIC et SCOP) dont le Tourisme Social et Familial (portage du projet, création, direction)



• 7 ans dans le Sanitaire et Social (Hébergement et Réadaptation Sociale, Logement social)



• 20 ans dans l’Action Sociale (Centre Social et Insertion par l'Économique)



Je mets mes compétences et mes convictions professionnelles au service de projets porteurs de sens, dans l'environnement de l'économie sociale et solidaire



Je suis délégué national Macif (mandat), "sensibilité ADES" (Association des Délégués de l'Économie Solidaire).



Mes compétences :

Consultant

Gestion

Chargé de mission

Gestion de projets

Conseil aux entreprises

Développement local

Économie sociale et solidaire

Pilotage de projet