Martine BERNHARDT

J'ai le plaisir de vous apprendre ma prise de responsabilité en tant que gérante de ECOFIS sarl.





15 ANS D'EXISTENCE DANS LA GESTION PATRIMONIALE



La société ECOFIS sarl existe depuis plus de 15 ans et intervient dans le domaine de la gestion patrimoniale avec notamment :



- les placements

- les financements pour particuliers et professionnels

- les opérations immobilières de défiscalisation





L'AJUSTEMENT PATRIMONIAL POUR LES PARTICULIERS



Tout en poursuivant l'existant, ma volonté est de développer ECOFIS sarl en y ajoutant les solutions d'ajustement patrimonial nécessaires à prévenir et à assurer les imprévus de la vie.

Dans ce cadre, on trouvera donc des solutions qui permettent de



- prévoir un aléa futur de revenus avec un produit tel que le prêt garanti associé à une assurance-vie

- gérer les situations d'endettement excessif avec des facilités de rachats de crédits à des taux intéressants.



La société est aussi en mesure de proposer des solutions pour les situations d'interdits bancaires ("Fichés Banque de France"), ainsi que pour les interruptions de remboursements de crédits ayant imposé un fichage FICP.





LES SOLUTIONS POUR DIRIGEANTS ET PROFESSIONS LIBERALES



Les professions libérales et dirigeants de sociétés pourront, eux aussi, faire appel à ECOFIS sarl pour tout besoin de réglement des dettes fiscales ou sociales (caution bancaire, découvert, URSSAF, impôts), crédits court terme et besoins de trésorerie.

Le financement des biens immobiliers comme les bureaux, entrepôts et murs commerciaux est prise en charge au sein de notre activité.



Toutes ces opérations se font sans changement de banque.



Mes compétences :

Défiscalisation

Gestion patrimoine

Immobilier

Trésorerie