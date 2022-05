Martine BIGUENET

Il y a plus de 20 ans, ma passion pour le spectacle vivant m'a fait abandonner le monde de l'assurance pour celui du spectacle vivant. Après quelques années passées au service de compagnies et d'artistes indépendants, j'ai travaillé dans différentes structures culturelles sans que le plaisir que je prends devant le challenge sans cesse renouvelé de remplir les salles ne se soit émoussé.



J'ai de plus maintenant autant de plaisir à transmettre mon expérience et à guider dans les arcanes de l'écosystème culturel ces jeunes esprits qui s'engagent, toujours avec enthousiasme et parfois beaucoup de naïveté, dans le monde du spectacle vivant



Mes compétences :

Gestion de projet

Relations Presse

Relations Publiques