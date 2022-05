Martine BINVIGNAT

Comment je suis venue à la relation d aide ?

Tout simplement par mon métier de secrétaire de direction et relation RH ainsi que par mon parcours personnel. Aujourd hui, le stress, la fatigue, la compétition, les objectifs à réussir ... sont le lot quotidien de chacun. Le plaisir de travailler, de s accomplir, devient de plus en plus rare sur les lieux de travail.

J'ai donc chercher ou je pouvais m épanouir dans la sérénité, l écoute, la compréhension, la reconnaissance... et c est ainsi que j ai fais un parcours de développement sur moi-même (PNL, sophrologie, coaching, relation d aide par le toucher..).

Aujourd hui, je possède une palette d'outils qui relève de la magie lorsque je fais l alchimie entre eux.

Je peux donc vous proposer mon aide avec beaucoup de plaisir et de sérénité.