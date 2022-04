Antoine GABRIEL

Ingénieur mécanique de formation, je consolide mes connaissances fondamentales à travers deux ans de recherche sur les traitements de surface pour Saint-Gobain.



Passionné par l’Automobile, j’intègre ensuite le groupe Assystem en 2003 pour effectuer différentes missions pour PSA et saute ensuite sur l’occasion de prendre part au développement interne d’un Concept-Car innovant, présenté lors de différents salons internationaux.



Souhaitant alors évoluer vers le management et l’extérieur (commerce, recrutement), je profite en 2008 des passerelles du Groupe pour rejoindre l'agence de Grenoble et prendre en charge l’activité Bureau d’Etudes Mécaniques & Electriques. L’activité couvre aujourd’hui un vaste panel de métiers et compte de nombreux clients.



Cette position me permet par ailleurs à titre personnel de m’épanouir en montagne, voyages ou expéditions. Cet équilibre participe à l’entretien de la curiosité et de l’enthousiasme qu’exige l’activité.



Compétences, ouverture d’esprit et dynamisme sont d’ailleurs les valeurs fortes de l’équipe. De nombreuses opportunités se présentent chaque jour. Si vous vous sentez inspirés pour nous rejoindre, n’hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

