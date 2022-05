Martine BLANCHARD

Formée aux sciences sociales avec une spécialisation en management, je me suis dirigée très vite vers des grands comptes nationaux dans le département direction commerciale où j'ai pu participer à des projets de développement de la marque sur des segments de luxe (Art de la Table, Bien d'équipement de la maison).

Mon tempérament de développement allié à ma capacité à visionner d'une manière globale une problématique me permet de mettre en place des indicateurs correctifs dans une optimisation de performance.

Mes activités de membre actif à l'Abbaye de Royaumont et de l'Office de Tourisme d'Asnières sur Oise est une ouverture sur le patrimoine touristique et artistique permettant des challenges de haut niveau.



Aujourd'hui, je cherche à me rapprocher d'un format d'entreprise "TPE-PME" qui veut développer son activité, en structurant sa distribution régionale, voire nationale.

Organisation, dynamisme, persévérance, est un cocktail que je peux offrir pour une collaboration immédiatement opérationnelle.



Mes compétences :

Animation

Art

COMMERCE

Management

Marketing

Merchandising