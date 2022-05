Martine BOHY

Géographe et docteur en mécanique des fluides, je me passionne pour l'apprentissage, le développement et la formation des personnes, en particulier dans le domaine des sciences de l'environnement , mais pas que...

J'ai pu notamment mettre mes savoirs, capacités et compétences en œuvre tant dans mon poste de responsable de formation à l' Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg que dans mon entreprise de conseils et services en éducation et comportement canins.



J'aime développer de nouveaux projets pédagogiques, relever des défis de formation, transmettre des concepts qui permettront à l'apprenant de voir les choses sous un angle différent et d'avancer, continuer à me former dans des domaines variés, à m’oxygéner les neurones en planchant sur des sujets divers (neurosciences, méthodes de management ou de gestion de projet de type Agile) pour les rendre plus performants par la suite ;-)



Le partage des connaissances fait également partie de mes activités. Je travaille depuis quelques années à l'élaboration du portfolio de l'étudiant. J'ai ainsi construit un outil de formation visant à accompagner les étudiants de l'Engees dans leurs réflexions d'orientation professionnelle, tout en intégrants leurs aspirations et besoins. Cet outil va être amené à évoluer puisque nous envisageons une solution de diffusion par e-portfolio de type Karuta.

Dans un autre registre, j'ai ainsi co-écrit le manuel "j'éduque mon chien moi même" qui a pour objectif d'apprendre aux maîtres de chiens à comprendre leur animal (ses besoins physiologiques, ses capacités d'apprentissages) afin de pouvoir lui transmettre au mieux ses demandes (aptitudes de communication).



Mes compétences :

Connaissance du secteur d’activité et de l’organis