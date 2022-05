Martine BOIJOUX

Après avoir été près de 20 ans cadre comptable dans différentes sociétés je me suis tournée vers l'enseignement que je pratiquai à titre bénévole depuis presque autant d'année

j'effectue ainsi grace à ma formation de formatrice de l'AFPA des remises à niveau en Comptabilité économie gestion marketing maths financieres en soutien scolaire suite à la suppression de mon profil de poste et accompagne dans la réalisation de différents mémoires ou dossiers d'examen (recherche de renseignements,correction des fautes de frappe ou de français etc )

depuis cette année je suis aussi organisatiice des concours de l'union professionnelle et du CNED en comptabilité et secrétariat (traitement de texte et tableur) et cherche à développer le nombre de participants dans la région champagne ardennes

en effet ces concours quoique nationaux depuis plus de 40 ans ne semblent pas très connus alors qu ils permetrent la réalisation d'une VAE



Mes compétences :

Pédagogie

Management

Informatique

Gestion de projet

Formation professionnelle

Formation

Enseignement

Communication

responsable