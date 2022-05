Martine BOISSON

Forte de plus de 15 années d’expérience dans l'Accompagnement à l'Emploi et la Formation, j' apporte mon enthousiasme par mon expertise du terrain ainsi que ma connaissance du tutorat en entreprise.

Je me positionne également sur de Missions Emploi/Recrutements/Formations/Coaching des personnes avec une reconnaissance RQTH



Mes compétences :

Coaching professionnel

Réactivité et adaptabilité

Recrutement

Formation

Développement commercial

Esprit d'équipe et ouverture d'esprit

Dynamique de groupe

Conseil

Formatrice

Formateur

Développement

Coaching

Accompagnement