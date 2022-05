Martine BOSC

Prendre en compte les besoins de l'individu et de l'entreprise.

Accompagner vers une croissance et réalisation personnelle.

Améliorer la qualité de vie au travail.

Gérer les risques psycho-sociaux et les troubles musculo-squelettiques.

Diminuer le stress pour aller vers la santé, la sérénité, la confiance et l'énergie positive.

Augmenter la performance et le bien-être.



Je suis coach professionnel certifié RNCP.

Je consulte en cabinet libéral depuis plus de 25 ans avec une spécialisation en ostéopathie et médecine chinoise. J'anime des cours et ateliers psycho-corporels et énergétiques depuis 15 ans.



Mes valeurs éthiques, professionnelles, mon identité, mon unicité, mes compétences et mes expériences me permettent de proposer un accompagnement personnalisé individuel ou en collectivités.













Mes compétences :

Bureautique

Management d'équipe

Ostéopathie

Gestion du stress

Risques psychosociaux

Coaching

Formation

Consultante santé