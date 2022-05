Martine BOUCHER BOHAN

Je suis une jeune retraitée active,j'ai quitté le CA Brie Picardie le 31 janvier 2017 j'y étais organisateur en charge du pilotage et de la conduite du changement dans le domaine des crédits. Professeur associée à l'Université de Paris Est Marne la Vallée durant 12 ans , j'y ai gardé des fonctions d'enseignante vacataire.

Je suis engagée dans le monde associatif, élue au bureau régional d'Ile de de France de la Fédération de Gymnastique volontaire et au comité départemental olympique et sportif 77. J'assure une permanence par mois d'écrivain public dans la commune où je réside depuis 3 ans. Je suis d'un naturel curieux, passionnée par le monde qui m'entoure. Les livres sont mes amis, j'ai à plusieurs reprises fait partie de jurys de lecteurs. Je reste persuadée que chacun d'entre nous est porteur d'une pépite, mais pas toujours très accessible. Je déteste "l'agisme" (Une société comprend des jeunes ET des vieux !).