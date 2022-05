Martine BOUTARY

Je suis actuellement Professeur à l'ESC,pour les programmes "Développement International". Je suis aussi responsable du Mastere Spécialisé "Intelligence Economique et Stratégie d'entreprise" créé par l'ESC en partenariat avec l'INP.

Je suis chercheur, et m'interesse exclusivement au fonctionnement des PME, sous deux aspects : leur internationalisation et leur utilisation des Technologies de l'Information.



Mes compétences :

Conseil

Enseignement

International

PME

TIC